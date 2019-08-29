Otomobil aÄŸaca Ã§arptÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

Kaza, saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda Maltepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ulukent yÃ¶nÃ¼nden FoÃ§a istikametine gidenÂ Mehmet YalÃ§Ä±n Akdeniz yÃ¶netimindekiÂ 06 HJ 797Â plakalÄ± otomobil,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca Ã§arptÄ±. Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Akdeniz ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fikret Hale GÃ¼ndoÄŸan, Birsen Deniz ve Kerem Bora aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye jandarma ve Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Mehmet YalÃ§Ä±n Akdeniz, Fikret Hale GÃ¼ndoÄŸan ve Birsen Deniz'in olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YaralananÂ Kerem Bora ise ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tedaviye alÄ±nan Bora'nÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â