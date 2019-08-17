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17.08.2019 - 23:01

Otomobil baraja uçtu! 4 kişi hala kayıp

Bartın'da içerisinde 5 aile üyesinin bulunduğu araç baraja devrildi, bir kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Otomobil baraja uçtu! 4 kişi hala kayıp

Alınan bilgiye göre, Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Karakaş'ın kullandığı araç, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Karakaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin, baraja devrilen araçtaki 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraja devrilen araçta 5 kişinin bulunduğunu, bir kişinin de kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek, "Araç içinde bir baba iki oğlu ile damatlarının olduğunu öğrendik. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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