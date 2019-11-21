Otomobil bariyerlere Ã§aptÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±alr var

Kaza, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda Tokat-Niksar Karayolu BakÄ±ÅŸlÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat isitikametine seyreden Ä°lhan AkkuÅŸ (40) yÃ¶netimindeki otomobil, kontrolden Ã§Ä±karak refÃ¼jdeki bariyerlere Ã§arptÄ±.









Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kiÅŸiden Ã¶n koltukta oturan Neriman AkkuÅŸ (37) Ã§arpanÄ±n etkisi ile kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lamasÄ± sonucu Â araÃ§tan yola savruldu. SaÄŸlÄ±k ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahaleye raÄŸmen Neriman AkkuÅŸ kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°lhan AkkuÅŸ ile Eymen AkkuÅŸ (12) ve Gonca AkkuÅŸ (10) Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Neriman AkkuÅŸ'un cansÄ±z bedeni de aynÄ± hastanenin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.