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21.11.2019 - 05:03 | | DHA

Otomobil bariyerlere çaptÄ±: Ölü ve yaralÄ±alr var

Tokat'ta, otomobilin refÃ¼jdeki bariyerlere Ã§arpmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Otomobil bariyerlere çaptÄ±: Ölü ve yaralÄ±alr var

Kaza, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda Tokat-Niksar Karayolu BakÄ±ÅŸlÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat isitikametine seyreden Ä°lhan AkkuÅŸ (40) yÃ¶netimindeki otomobil, kontrolden Ã§Ä±karak refÃ¼jdeki bariyerlere Ã§arptÄ±.

Otomobil bariyerlere Ã§aptÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±alr var


Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kiÅŸiden Ã¶n koltukta oturan Neriman AkkuÅŸ (37) Ã§arpanÄ±n etkisi ile kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lamasÄ± sonucu Â araÃ§tan yola savruldu. SaÄŸlÄ±k ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahaleye raÄŸmen Neriman AkkuÅŸ kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°lhan AkkuÅŸ ile Eymen AkkuÅŸ (12) ve Gonca AkkuÅŸ (10) Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Neriman AkkuÅŸ'un cansÄ±z bedeni de aynÄ± hastanenin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Evden gelen koku korkunç gerçeÄŸi ortaya çÄ±kardÄ±Adana'da yalnÄ±z yaÅŸayan ve yaklaÅŸÄ±k 10 gün önce yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mustafa AÄŸkurt (70), evinden yayÄ±lan kötü kokudan ÅŸüphelenip, polis ve çilingir yardÄ±mÄ±yla eve giren komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan bulundu.
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