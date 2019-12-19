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19.12.2019 - 09:35 | | İHA

Otomobil beş metreden bahçeye uçtu! Faciadan dönüldü

İstanbul Maltepe’de asfalt yama kamyonu yokuş yukarı çıkamayınca geri geri gidip park halindeki otomobile çarptı. Otomobil de 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. O sırada bahçede kimsenin olmaması faciayı önlerken aracın düştüğü yerde 5 dakika önce çocukların oynadığı öğrenildi.

Otomobil beş metreden bahçeye uçtu! Faciadan dönüldü

Olay Maltepe’de meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi asfalt yama aracı yokuş yukarı giderken, iddiaya göre lastiklerinin eski olması sebebiyle yolda tıkandı, ardından geri geri giderek park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üstünden evin bahçesine düştü. Aracın düştüğü yerde 5 dakika önce çocukların oyun oynadığı öğrenildi. O esnada bahçede oynayan çocukların bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Otomobil beş metreden bahçeye uçtu Faciadan dönüldü

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Ercan Topal aracı 2 hafta önce eşine hediye aldığını belirterek, “Ben işteydim beni aradıklarında araç düşmüş dediler. Araç buradan yukarıya manevra yapmış yani çıkamamış yukarı, lastikleri eski. Aşağı doğru kaydığında otoparktaki duran araca vurmuş ters çevirmiş. 5 - 10 dakika öncede orada çocuklar vardı. Sınıf bizde kahvaltıya misafirdi. Çocuklar çıkmış işte Allah’tan cana bir şey olmamış” diye konuştu.

Otomobil beş metreden bahçeye uçtu Faciadan dönüldü

Kaza sonrası ise meraklı kalabalığın toplanıp cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak olayı izlemesi de gözlerden kaçmadı.

 

 

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