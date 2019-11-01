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01.11.2019 - 16:32 | | DHA

Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında denize uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Dün gece yarısı özel bir liman sahasında plotaj için servis hizmetinde kullanılan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, denize uçtu. Otomobilde bulunan işçi Emrah A. yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardı. Ancak beraberinde bulunan Halil Durmuş (33) otomobilden çıkamadı.

İhbar üzerine harekete geçen, 112 Acil, itfaiye, polis, Sahil Güvenlik ekipleri ve Mudanya Deniz Polisi kurtarma çalışması başlattı. Ancak plotaj ekibinin dalgıçları Durmuş'un cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemelerin ardından Halil Durmuş'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

İşçi Emrah A.'nın yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardığı, Halil Durmuş'un (33) ise hayatını kaybettiği olaya ait görüntülerde, otomobilin hızla denize doğru gittiği, ardından da uçtuğu görülüyor.

Polisin soruşturması sürerken, Halil Durmuş'un 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

 

Otomobil denize böyle uçtuBursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.
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