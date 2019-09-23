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23.09.2019 - 07:51 | | İHA

Otomobil dereye uçtu! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

Otomobil dereye uçtu! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Sivas’ın Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. Kazada, 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu.

İlk belirlemelere göre otomobilde ki 1‘i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Otomobil dereye uçtu 2 ölü, 6 ağır yaralı

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