AlkollÃ¼ olduÄŸu iddia edilen Onur D'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 35 AEH 651 plakalÄ± otomobil, Åžehitler Caddesi'nde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aÅŸarak, yaklaÅŸÄ±k 10 metre yÃ¼kseklikten Meles Ã‡ayÄ±'na dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

VatandaÅŸlarÄ±n durumu bildirmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sÄ±rada otomobilden kendi imkanlarÄ±yla Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Onur D, yardÄ±m gelmesini bekledi.Â

Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye merdiven uzatarak dere yataÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â Kazada hafif ÅŸekilde yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 112 Acil Servis ekiplerince Ä°zmir SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Otomobil ise Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduÄŸu dere yataÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.