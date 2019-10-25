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25.10.2019 - 14:52 | | DHA

Otomobil direğe çarptı: Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda, 2 kız kardeşin bulunduğu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Esra Gülaçtı (16) hayatını kaybederken, otomobili kullanan ablası Büşra Gülaçtı (23) ağır yaralandı.

Otomobil direğe çarptı: Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaza, dün gece, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Büşra Gülaçtı, 54 ADD 625 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Beton direğin yıkıldığı kazada, otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Büşra Gülaçtı ile kardeşi Esra Gülaçtı'yı uzun çalışmalar sonunda çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kardeşler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı kardeşlerden Esra Gülaçtı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büşra Gülaçtı’nın tedavisi devam ederken, Esra Gülaçtı, bugün Karaman Mahallesi 17 Ağustos Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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