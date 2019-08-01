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01.08.2019 - 01:58| AA

Otomobil elektrik direğine çarptı! 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı! 2 ölü, 2 yaralı

 

Ali Göksan (28) idaresindeki 15 HS 121 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan Aykut Acar'ın (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil elektrik direğine çarptı 2 ölü, 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü ile İdris Göksan (26) ve Yiğit Göksan (8) Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yiğit Göksan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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