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19.11.2019 - 10:26 | | DHA

Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan otomobilin farının arka kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilin farının arka kısmı ve içerisine gizlenmiş 106,92 gram metamfetamin ve 3,62 gram bonzai bulundu. Diğer aramalarda ise 41,16 gram eroin ve 8,17 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan A.N.A., O.O., H.B.D., A.K. ve M.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. ve M.K. da adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.K. ve N.A.'nın ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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