‘Otomobil galerileri kolonları kesiyor’

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kent Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yerli ve yabancı 250 bilim insanın katılımıyla gerçekleşen “4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi”nde konuştu. Afet yönetimini 4 fazda anlattıklarını kaydeden Güllüoğlu, “Afetten önceki risk azaltma, hazırlık fazı, sonra afet oluyor, müdahale süreci devreye giriyor. Sonra da iyileştirme süreci başlıyor” dedi.



Risk azaltma kısmı



Dünyanın artık risk azaltma yöntemlerini konuştuğunu dile getiren Güllüoğlu, “Türkiye’de ne yazık ki biz hâlâ müdahaleyi konuşuyoruz. Afet sonrasına hazır mıyız? Afet sonrasında yeterli toplanma alanı var mı? Yeterli arama kurtarma var mı? Halbuki daha çok konuşmamız, akademik olarak çalışmamız, her bir belediyenin benim üzerime düşen nedir deyip çalışması gereken alan risk azaltma kısmı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kendisine yöneltilen “Toplanma alanı eksik, afeti yönetemiyor muyuz?” sorusunu yanıtlayan Güllüoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da 2 bin 864 tane toplanma alanı var. Toplanma alanları afet yönetiminin küçük bir detayı. Bizim yerel ve merkezi yönetimlere hep söylediğimiz bir şey var. Türkiye’nin afet yönetiminde en önemli parça kentsel dönüşüm. Bu alanda büyük eksikliklerimiz var. Toplanma alanlarını ideale çıkartsanız bile esas sorunlu alan burası. Doğru konuya yanlış yerden bakmaya devam ettiğimiz sürece yanlış görmeye devam ederiz.”



‘Oto galerisi var mı?’



Afetlerde insan parametresinin önemine değinen Güllüoğlu, afet eğitimlerinde “Oturduğunuz evin altında oto galerisi var mı?” sorusunu yönelttiklerini söyledi. Güllüoğlu, “Niye soruyoruz bu soruyu? Ne yazık ki bazı apartmanların altındaki oto galerileri aralardaki o kolonları kesiyor. Öyle fiziğe aykırı işler ne yazık ki yapılıyor. O kolonu kesiyor ki oraya araba sokabilsin” dedi.