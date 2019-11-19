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19.11.2019 - 10:38 | | DHA

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Dalıç (50) yaşamını yitirdi.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi'ndeki İsmail Ogan Futbol Sahası yakınında meydana geldi. Mustafa Dalıç'ın kullandığı motosiklet ile N.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dalıç, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü N.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza sırasında başında kask olup olmadığı açıklanmayan Mustafa Dalıç, bugün Karadayı Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.

Halk otobüsü dehşeti kameradaBeşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
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