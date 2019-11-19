Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi'ndeki İsmail Ogan Futbol Sahası yakınında meydana geldi. Mustafa Dalıç'ın kullandığı motosiklet ile N.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dalıç, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü N.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza sırasında başında kask olup olmadığı açıklanmayan Mustafa Dalıç, bugün Karadayı Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.