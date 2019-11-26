MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriOtomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
26.11.2019 - 13:08 | | DHA

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Fıçı (18) yönetimindeki 16 ACJ 082 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ertan Gümüş'ün (59) kullandığı 16 AE 283 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler Kadir Fıçı ve Ertan Gümüş ile araçlarda bulunan Orhan Çolak ve Oktay Ünver yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdüİZMİR'in Buca ilçesinde, Sevgi P. (48), bu sabah çıkan tartışmada eşi Yakup P. tarafından baltayla öldürüldü. Zanlı, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sevgi P.'nin, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olduğu, ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son durum nedir? 2020 Yılında EYT yasası çıkar mı?

Son durum nedir? 2020 Yılında EYT yasası çıkar mı?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete yeni yılda yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete yeni yılda yüzde kaç zam yapılacak?

Ne zaman emekli olacağım? Emekli maaşı hesaplama

Ne zaman emekli olacağım? Emekli maaşı hesaplama

Eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar hakkında karar çıktı

Eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar hakkında karar çıktı

Sıradaki Haber