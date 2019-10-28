Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Caddesi üzerinden Türkiye Petrolleri istikametine ilerleyen Yakup Kadri Arik idaresindeki 02 AAJ 113 plakalı motosiklet ile ara sokaktan çıkan Mehmet Unutmaz idaresindeki 02 FK 436 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yakup Kadri Arik, hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı daha sonra hastaneye gitmeyi ret etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.