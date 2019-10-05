MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOtomobil ile taksi çarpıştı: 6'sı Ürdünlü, 8 yaralı
05.10.2019 - 15:00 | | DHA

Otomobil ile taksi çarpıştı: 6'sı Ürdünlü, 8 yaralı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı Ürdünlü, 8 kişi yaralandı.

Otomobil ile taksi çarpıştı: 6'sı Ürdünlü, 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Dergam Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Arif Tez yönetimindeki 07 T 2826 taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Arif Tez ile kimliği henüz tespit edilemeyen yolcusu, otomobil sürücüsü Dergam Issam Daoud Alhalaysı, çocukları Lara Dergam Issam Alhalaysı (11), Issam Dergam Issam Alhalaysı (9), Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) ve Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) ile eşi Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh (38) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıHatay'da 2 askerimizin şehit düştüğü askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da görsel şölen: 2,5 saatte 4100 şimşek ve yıldırım

İstanbul'da görsel şölen: 2,5 saatte 4100 şimşek ve yıldırım

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra annesi hakkında gerçeği öğrenecek mi?

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra annesi hakkında gerçeği öğrenecek mi?

Dörtyol’da orman yangını

Dörtyol’da orman yangını

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sıradaki Haber