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16.08.2019 - 11:55| DHA

Otomobil kanala uçtu! İkisi de hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü havacı sözleşmeli er Ali Üstünel ile yanındaki kız arkadaşı Hanife Nur Canlıoğlu, yaşamını yitirdi.

Otomobil kanala uçtu! İkisi de hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam, ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyü ile Osmaniye'ye bağlı Koçyurdu köyü arasındaki yolda meydana geldi. Burnundan 17 Temmuz'da ameliyat olduktan sonra memleketine izne gelen sözleşmeli er Ali Üstünel yönetimindeki 80 LF 135 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracı suyun içinden vinçle çıkardı.

Otomobilde sürücü Ali Üstünel ve yanında olduğu belirtilen kız arkadaşı Hanife Nur Canlıoğlu'na ulaşılamadı. Bölgede geceden beri yapılan çalışmalar sonucu bu sabah Yalnızdut köyü yakınlarında, Üstünel'in cansız bedeni bulundu. Beraberindeki kız arkadaşı Canlıoğlu'nun cesedi ise Kozan ilçesinin Hacılar Mahallesi'ndeki kanalda görüldü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce Hanife Nur Canlıoğlu'nun cesedi kanaldan çıkarıldı. Ali Üstünel ile kız arkadaşının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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