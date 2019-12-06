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06.12.2019 - 01:36 | | İHA

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi yolu üzerinde bulunan Sarma Deresi üzerinde meydana geldi.

Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprünün yanından Sarma deresine uçtu.

Otomobilin kurumuş haldeki yaklaşık 10 metrelik dereye düştüğünü gören vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede Muhtar Kabaklıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri Kabaklıoğlu’nun cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler tarafından güçlükle dere yatağından çıkarılan Kabaklıoğlu’nun cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı


MAHALLELİLER AKIN ETTİ

Öte yandan Muhtar Kabaklıoğlu’nun kaza yaptığını öğrenen mahalleliler olay yerine akın etti. Jandarma ekipleri köprü üzerindeki vatandaşları uzaklaştırarak yol güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
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