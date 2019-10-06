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06.10.2019 - 10:02 | | DHA

Otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar var

Düzce yakınlarında TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar var
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Kaza sabah saatlerinde TEM yolu Küçükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Şaban Kayacan yönetimindeki 34 CGE 466 plakalı otomobil, yoldan çıkarak köprüden uçtu. Otomobil, yaklaşık 30 metre aşağıdaki Melen Nehri kenarına düşerken, Şevval Ebru Kayacan araçtan dışarı fırlayarak yaralandı.

Kazada otomobilde bulunan Sebahat Kayacan (65) ve Fadime Akdoğan (73) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Şaban Kayacan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Şaban Kayacan ile Şevval Ebru Kayacan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 

    Otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar varDüzce yakınlarında TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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