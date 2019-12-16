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16.12.2019 - 12:58 | | AA

Otomobil köprünün beton blokuna çarptı! 3 ölü, 2 yaralı

Antalya'dan gelen son dakika haberine göre Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Otomobil köprünün beton blokuna çarptı! 3 ölü, 2 yaralı

Talat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara  yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarptı.

Kazada sürücü, eşi Emine (62), gelini Aysel (35), torunları Telat (14)  ve Büşra Elmas (9) yaralandı. Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere  kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Elmas, Aysel ile Telat Elmas, hastanedeki  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

 

 

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