Otomobil palmiye ağacına çarptı Nevi bebek feci şekilde can verdi!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muzkent Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Orhan Kırılmaz yönetimindeki 48 E 3336 plakalı otomobil, Gazipaşa'dan Anamur yönüne giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Nevi Kırılmaz yaşamını yitirdi, babası Orhan Kırılmaz, annesi Ayla Kırılmaz ve ağabeyi 4 yaşındaki Devincan Kırılmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Orhan Kırılmaz, ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayla ve Devincan Kırılmaz ise ayakta tedavi edildi. Nevi Kırılmaz'ın cenazesi morga konuldu.