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01.08.2019 - 05:09| AA

Otomobil park halindeki kamyona çarptı

Ankara'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı

 

Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay istikametine giden Osman Selim Akçi'nin kullandığı 06 BMC 559 plakalı otomobil Akay Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan Erhan Yalan yönetimindeki 06 ZJP 29 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı

Kaza sonrası otomobilin ön kısmı kamyonun altına girerken şoför Akçi ile araçta bulunan Hakan Mutlu ve Bora Yeğen yaralandı.

Araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve ilk yardım ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, araç içinde alkollü içki şişeleri buldu.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı

Otomobilin çarptığı park halindeki kamyonun Atatürk Bulvarı'nda alt yapı çalışması yürüten bir telekomünikasyon şirketine ait olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Esat Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayan yol bir süre ulaşıma kapandı.


Otomobil park halindeki kamyona çarptı

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