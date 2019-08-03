MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOtomobil resmen ikiye bölündü! Sürücü ise...
03.08.2019 - 18:26| DHA

Otomobil resmen ikiye bölündü! Sürücü ise...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde elektrik direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil resmen ikiye bölündü! Sürücü ise...

Yenişehir ilçesi Akdere Mahallesi'nde Bayram Yardımcı (48) yönetimindeki 16 K 0608 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Otomobil resmen ikiye bölündü Sürücü ise...

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, Bayram Yardımcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan kara yolunda trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.  

Otomobil resmen ikiye bölündü Sürücü ise...

 

 

Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği SporTur tarafından "Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç görüntüler var! İki aile birbirine girdi

Korkunç görüntüler var! İki aile birbirine girdi

Deliormanlı filmi konusu nedir? Deliormanlı oyuncuları kimlerdir?

Deliormanlı filmi konusu nedir? Deliormanlı oyuncuları kimlerdir?

Elazığ'da korkutan deprem! Üst üste sallandı...

Elazığ'da korkutan deprem! Üst üste sallandı...

Son dakika | Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Son dakika | Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Sıradaki Haber