Otomobil restoran bahÃ§esine uÃ§tu: YaralÄ±lar var

Kaza, AvcÄ±lar, D-100 Karayolu AmbarlÄ± kavÅŸaÄŸÄ± Edirne istikametinde saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. 34 VM 409 plakalÄ± otomobil, adÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden Ã§Ä±kÄ±p yolu ayÄ±ran beton bariyere Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarÄ±nda bulunan bir restoranÄ±n bahÃ§esine uÃ§tu.

Kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hafif yaralanÄ±rken, yanÄ±nda bulunan bir kiÅŸi ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±. RestoranÄ±n gÃ¼venlik kulÃ¼besi ve merdivenleri parÃ§alandÄ±. O anda kulÃ¼bede olmayarak kazadan kurtulan gÃ¼venlik gÃ¶revlisi durumu, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan yaralÄ±larÄ± Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Polis ekipleri, Ã¶nlem alarak inceleme yaptÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan otomobil Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±larak otoparka Ã§ekildi.Â

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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