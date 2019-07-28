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28.07.2019 - 14:19| AA

Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Erkan Akbaş (41) idaresindeki 38 JE 622 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrild

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Derya (34) ve çocukları Yusuf Baha (3) ile Hatice Şüheda Akbaş,(3) yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Hatice Şüheda Akbaş Çay Devlet Hastanesi'nde, anne Derya Akbaş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza!15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.
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