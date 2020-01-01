MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil su kanalına devrildi! 1 ölü, 2 yaralı
ABONE OL
01.01.2020 - 06:48 | | AA

Otomobil su kanalına devrildi! 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına devrildi! 1 ölü, 2 yaralı

 

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden F. Y. D. idaresindeki 34 TD 4420 plakalı otomobil, Körfez Şirinyalı mevkisinde Şenol Koç idaresindeki 34 BAS 197 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan F.Y.D'in kullandığı otomobil, park halindeki bir tankere çarptıktan sonra yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Otomobil su kanalına devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, devrilen otomobildeki sürücü F.Y.D'nin eşi ile Damla Demirtaş ve Uğur Demirtaş (29) yaralandı.

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Demirtaş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil su kanalına devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Görgü tanıkları, kaza yapan 34 TD 4420 plakalı otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınan sürücü F.YD'nin, yapılan kontrollerinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi

İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi 

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber