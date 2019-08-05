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05.08.2019 - 11:27| DHA

Otomobil sulama kanalına uçtu! Sürücü can verdi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Adem Turcan (42), yaşamını yitirdi.

Otomobil sulama kanalına uçtu! Sürücü can verdi

Kaza, saat 07.00 sıralarında Akkise Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Akkise Mahallesi'nde bakkal işleten Adem Turcan, 16 NN 197 plakalı otomobiliyle eşi ve çocuğunu Seydişehir kent merkezine bıraktıktan sonra mahalleye geri dönmek için yola çıktı. Turcan, yönetimindeki otomobil kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, sürücü Turcan'ın cansız bedenini araç içinden çıkardı. Otomobil de çekici ile sudan çıkarıldı. Boğulduğu belirlenen Turcan'ın cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

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