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28.08.2019 - 10:20| DHA

Otomobil tarlaya uçtu! Ölümden döndüler

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu! Ölümden döndüler

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Nallıhan D140 karayolunda meydana geldi. Berat Çalışkan yönetimindeki 41 KY 493 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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