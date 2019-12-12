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12.12.2019 - 10:10 | | DHA

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kahta- Sincik kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan Hamit Gültekin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Doluca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamit Gültekin ile otomobilde bulunan Remziye Arslan ve Muhammed Şeker yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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