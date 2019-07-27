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27.07.2019 - 17:49| AA

Otomobil üst geçitten düştü... Ölü ve yaralılar var!

Bartın'da üst geçitten düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil üst geçitten düştü... Ölü ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Yaşar Bıçakçı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitte kontrolden çıkarak alt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, sürücü Bıçakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan eşi Ayla Bıçakçı (72) ile Senem (42) ve çocukları Poyraz (8) ile Zülal Top (6) yaralandı.

Devrilen otomobilden ekiplerce çıkarılarak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçtakilerin Karabük'ten hafta sonu tatili için Amasra'ya gittiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

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