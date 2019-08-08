Otomobil yol kenarında bekleyen araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Karabük-Kastamonu kara yolu Araç ilçesi Yeşilova mevkisinde Murat Yılmaz idaresindeki 59 PA 933 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Berat Öztürk yönetimindeki 34 ZD 2578 plakalı araca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Araç ilçesi, Karabük ve Kastamonu'daki hastanelere yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





