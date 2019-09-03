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03.09.2019 - 13:33| DHA

Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu

Yozgat'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan otomobili, Sarıkaya-Sorgun karayolunun Kadılı köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M. gözaltına alındı.

 

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