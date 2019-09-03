03.09.2019 - 13:33| DHA
Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu
Yozgat'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan otomobili, Sarıkaya-Sorgun karayolunun Kadılı köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M. gözaltına alındı.
Akılalmaz kaza! Kopan bacağıyla hastaneye sevk edildiBursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin bacağı kaza sonrasında koparken, kopan bacak özel bir soğutuculu kutu içinde yaralı şahısla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.