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22.10.2019 - 09:42 | | İHA

Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Adana’da bir otomobilin motoruna sıkışan 2 yavru kedi, apartman görevlisinin 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan yavru kedilerden 2’si park halindeki bir otomobilin motor kısmına girdi. Sabah işe gitmek için otomobiline binen Oktay Mendi motor kısmından kedilerin sesini duydu. Bunun üzerine Mendi, apartman görevlisi Mehmet Koçak’a haber verdi. Koçak, 2 yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

2 kediyi kendi imkanlarıyla 1 saatlik çalışmanın ardından kurtaran Koçak, “Artık havalar soğudu. İnsanlar binerken motor kaputuna vururlarsa iyi olur. Ses falan gelir en azından. 2 yavru kedi girmiş. Bu kediler de daha 2 haftalık zaten yeni doğdular” dedi.

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