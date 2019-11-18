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18.11.2019 - 12:18 | | İHA

Otomobilde mahsur kalan gençlerin imdadına polis yetişti!

Samsun'da park ettikleri otomobilin içinde mahsur kalan 2 genç, polis tarafından kurtarıldı.

Otomobilde mahsur kalan gençlerin imdadına polis yetişti!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Soner M.(27) ve Okan H.(28) Samsun'a gezmeye geldi. Yol kenarına otomobillerini park edip aracın içinde uyuyan gençler uyandıklarında aracın aküsü bittiği için kapısı ve penceresinin açılmadığını fark etti. Araç içinde mahsur kalıp havasız kalınca 155 polis imdat servisini arayarak yardım isteyen Soner M. ve Okan H.'nin yardımına polis koştu

Aracın camının kırılmasına izin vermeyen gençleri kurtarmak için polis çevreden takviye kablosu buldu. Ekip otosundaki aküden otomobilin aküsüne takviye yapan polisler aracı çalıştırarak gençleri kurtardı. Gençler de kendilerini kurtaran polislere teşekkür etti.

 

 

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