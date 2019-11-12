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12.11.2019 - 15:12 | | DHA

Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan aldığı uyuşturucu maddeleri Ankara’ya götüren Y.K.’yi takibe aldı. Y.K.’nin bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 517 gram esrar ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadıZonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz (46), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali Özdemir, yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı.
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