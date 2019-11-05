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05.11.2019 - 05:20 | | AA

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

 

Denizli'den Acıpayam istikametine giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 20 YE 080 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarpıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakal'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
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