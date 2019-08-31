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31.08.2019 - 06:13| AA

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın öldü

 

Osman Kaya Bulvarı'nda seyreden Ramazan K. yönetimindeki 07 MTN 88 plakalı otomobil, yaya geçinden karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen Merve Özdamar'ın kullandığı 48 H 8961 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen Özdamar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Özdamar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın öldü

Otomobil sürücüsü Ramazan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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