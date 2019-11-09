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09.11.2019 - 14:34 | | DHA

Otomobille çarpışan traktör ters döndü: 2 yaralı

Tokat'ta aynı yöne giden otomobille çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan traktör ters döndü: 2 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tokat- Almus karayolu Döllük köyü yakınında meydana geldi. Tokat yönüne giden Göğmen Yıldırım (62) yönetimindeki 60 ES 333 plakalı otomobil, önünde giden İbrahim Boyraz (63) yönetimindeki 60 AK 944 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada traktör sürücüsü Boyraz, yolun solunda bulunan köy yoluna dönüş için manevra yapınca, otomobille çarpıştı. Savrulan traktör, yolun ortasına devrilerek ters döndü. Kazada, traktör sürücüsü İbrahim Boyraz ve yanındaki Kenan Eroğlu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücü Göğmen Yıldırım ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Otomobille çarpışan traktör ters döndü: 2 yaralı

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