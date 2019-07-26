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26.07.2019 - 01:06| DHA

Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

Gaziantep'te, evinin önünde otururken otomobilden tüfekle ateş açılan ateşle vurulan İbrahim Uzun (25), yaşamını yitirdi.

Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

 

Olay, akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Uzun kanalar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Uzun'u hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim Uzun doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Uzunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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