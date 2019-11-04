Otomobille hafriyat kamyonu Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

Otomobille hafriyat kamyonu çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 ölü, 1 yaralÄ±
Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde hafriyat kamyonuyla otomobilin Ã§apÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°slahiye-Kilis kara yolunun YolbaÅŸÄ± Mahallesi mevkisinde Ä°.K. yÃ¶netimindeki 27 AKB 14 plakalÄ± hafriyat kamyonu ile Metin Kara'nÄ±n (45) kullandÄ±ÄŸÄ± 27 LN 779 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kara ile araÃ§taki kuzeni Ahmet YÄ±lmaz (53) ve kuzenin eÅŸi Hatice YÄ±lmaz yaralandÄ±.
YaralÄ±lardan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Metin Kara, 112 Acil Servis ekiplerince kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hassa Devlet Hastanesinde, Ahmet YÄ±lmaz da gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Kilis Devlet Hastanesinde yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±.
Hatice YÄ±lmaz ise Ä°slahiye Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardÄ±ndan Dr. Ersin Arslan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi.
Kara'nÄ±n cenazesi Ä°slahiye Devlet Hastanesi Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yakÄ±nlarÄ± fenalÄ±k geÃ§irdi.
Metin Kara'nÄ±n Gaziantep Ãœniversitesi Ä°slahiye Meslek YÃ¼ksekokulu'nda iÅŸÃ§i olduÄŸu, kuzeni Ahmet YÄ±lmaz ve kuzenin eÅŸi Hatice YÄ±lmaz ile Kilis'ten Ä°slahiye'ye geldikleri Ã¶ÄŸrenildi.
Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°.K. jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.