MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemOtomobille hafriyat kamyonu çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 ölü, 1 yaralÄ±
04.11.2019 - 03:25 | | AA

Otomobille hafriyat kamyonu çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 ölü, 1 yaralÄ±

Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde hafriyat kamyonuyla otomobilin Ã§apÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Otomobille hafriyat kamyonu çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 ölü, 1 yaralÄ±

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°slahiye-Kilis kara yolunun YolbaÅŸÄ± Mahallesi mevkisinde Ä°.K. yÃ¶netimindeki 27 AKB 14 plakalÄ± hafriyat kamyonu ile Metin Kara'nÄ±n (45) kullandÄ±ÄŸÄ± 27 LN 779 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kara ile araÃ§taki kuzeni Ahmet YÄ±lmaz (53) ve kuzenin eÅŸi Hatice YÄ±lmaz yaralandÄ±.

YaralÄ±lardan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Metin Kara, 112 Acil Servis ekiplerince kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hassa Devlet Hastanesinde, Ahmet YÄ±lmaz da gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Kilis Devlet Hastanesinde yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±.

Hatice YÄ±lmaz ise Ä°slahiye Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardÄ±ndan Dr. Ersin Arslan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi.

Kara'nÄ±n cenazesi Ä°slahiye Devlet Hastanesi Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yakÄ±nlarÄ± fenalÄ±k geÃ§irdi.

Metin Kara'nÄ±n Gaziantep Ãœniversitesi Ä°slahiye Meslek YÃ¼ksekokulu'nda iÅŸÃ§i olduÄŸu, kuzeni Ahmet YÄ±lmaz ve kuzenin eÅŸi Hatice YÄ±lmaz ile Kilis'ten Ä°slahiye'ye geldikleri Ã¶ÄŸrenildi.

Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°.K. jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandÄ±Kocaeliâ€™nin Kartepe ilçesi Sakarya sÄ±nÄ±rÄ±nda seyir halinde önündeki araca çarparak 60 metrelik uçuruma yuvarlanan lüks otomobil içindeki sürücü, itfaiye ekiplerince yaralÄ± olarak kurtarÄ±ldÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°zmir â€™de feci kaza: 1 ölü

Ä°zmir â€™de feci kaza: 1 Ã¶lÃ¼

Otomobille hafriyat kamyonu çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 ölü, 1 yaralÄ±

Otomobille hafriyat kamyonu Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

'Otomobili baÅŸkasÄ± kullandÄ±' dedi ama... Ä°ki saat boyunca aradÄ±lar!

'Otomobili baÅŸkasÄ± kullandÄ±' dedi ama... Ä°ki saat boyunca aradÄ±lar!

2 tonluk demir kapÄ±nÄ±n altÄ±nda kalan Eymen hayatÄ±nÄ± kaybetti

2 tonluk demir kapÄ±nÄ±n altÄ±nda kalan Eymen hayatÄ±nÄ± kaybetti

SÄ±radaki Haber