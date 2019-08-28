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28.08.2019 - 14:40| İHA

Otomobiller kavşakta çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Zonguldak Ereğli plajlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan üçü otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Otomobiller kavşakta çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Otomobiller kavşakta çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Otomobiller kavşakta çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaplı Ereğli karayolu üzerindeki OSB'ye giden kavşakta meydana geldi. Hüseyin A.'nın kullandığı 34 BVC 363 plakalı otomobil, OSB yolunda kavşaktan hareket eden Öznur T.'nin kullandığı 34 EF 4895 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle OSB yolundan gelen ve içinde 5 kişi bulunan otomobil savrularak refüje çıktı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada refüje çıkan araçtaki yaralılardan üçü, Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Büyük çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. Kazada sürücüler Hüseyin A. ve Öznur T. ile iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Aracın kapısı kesilerek açılan bölümden dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra diğer yaralılarla birlikte Ereğli'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği yol ise araç kurtarma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Silindirle ezdiler!Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
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