Otoparkta cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±!

Bir ÅŸirkette yÃ¶neticilik yapan N.Åž., 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda, iÅŸe gitmek iÃ§in evinin bulunduÄŸu SelÃ§uklu ilÃ§esi DumlupÄ±nar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkÄ±na indi. Ancak otomobili Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±. YardÄ±m istemek iÃ§in mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ± aramak isteyen N.Åž., kapÄ±ya doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada ise yanÄ±na aynÄ± binada oturan devlet memuru komÅŸusu H.P. gelerek, "YapacaÄŸÄ±m bir ÅŸey var mÄ±?" diye sordu. TeÅŸekkÃ¼r ederek yoluna devam eden N.Åž.'ye iddiaya gÃ¶re H.P., "Ben sizden Ã§ok hoÅŸlanÄ±yorum" dedi. EÅŸinin evde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, soÄŸuk bir ÅŸeyler iÃ§mek iÃ§in evine davet ettiÄŸi N.Åž.'nin gÃ¶ÄŸsÃ¼ne dokundu. AdÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran N.Åž.'yi omzundan tutup durdurmak istedi. Yine iddiaya gÃ¶re H.P., asansÃ¶r Ã¶nÃ¼nde teklifi tekrarladÄ±. N.Åž. ise polise giderek, ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

TUTUKLANDI 3 GÃœN SONRA SERBEST KALDI

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan H.P., 'basit cinsel saldÄ±rÄ±' suÃ§undan tutuklandÄ±. Ä°tiraz Ã¼zerine 3 gÃ¼n sonra tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde aÃ§Ä±lan davada tutuksuz yargÄ±lanan H.P. kendisine iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, "Bana iftira atÄ±ldÄ±. ArabasÄ± bozulduÄŸu iÃ§in kendisine yardÄ±m etmek istedim. Omzuna bir kastÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in dokundum. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda bir yerine dokunmadÄ±m. BeraatÄ±mÄ± istiyorum" dedi.

4 YIL 2 AY HAPÄ°S CEZASI

Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n, olayÄ±n ardÄ±ndan N.Åž.'yeÂgÃ¶nderdiÄŸi 'yalnÄ±zca dokunduÄŸunu ve affetmesini istediÄŸi' yÃ¶nÃ¼ndeki mesajlarÄ± dikkate alarak, H.P.'yi 'cinsel saldÄ±rÄ±' suÃ§undan 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Mahkeme, cezayÄ± 'sanÄ±ÄŸÄ±n geÃ§miÅŸi, yargÄ±lama sÃ¼recindeki tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± ile cezanÄ±n geleceÄŸi Ã¼zerindeki olasÄ± etkilerini' gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, 4 yÄ±l 2 aya indirdi. CezayÄ± ertelemedi.

CEZA DAÄ°RESÄ° KARARI BOZDU

Her iki tarafÄ±n avukatÄ± kararÄ± istinaf mahkemesine taÅŸÄ±dÄ±. DosyayÄ± inceleyen Konya BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± bozdu. Daire, 'basit cinsel saldÄ±rÄ±' suÃ§unun sabit olduÄŸunu bildirdiÄŸi bozma kararÄ±nda H.P.'ye verilen cezayÄ± 2 yÄ±la indirdi. Bu cezayÄ± da iyi hal indirimiyle 1 yÄ±l 8 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p, erteledi.

'ADALET Ä°STÄ°YORUM'

Ä°stinaf mahkemesinin verdiÄŸi kararÄ±n kendisini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten N.Åž, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ben oturduÄŸum apartmanÄ±n otoparkÄ±nda tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m bir kiÅŸi tarafÄ±ndan tacize maruz kaldÄ±m. Beni elle taciz edip, zorla telefon numaramÄ± aldÄ±. Sonra tutuklanÄ±p, serbest kaldÄ±. YargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda ise ÅŸaka bir ceza aldÄ±. Sonuna kadar hakkÄ±mÄ± arayacaÄŸÄ±m. Yerel mahkemenin verdiÄŸi 4 yÄ±l 2 aylÄ±k cezayÄ± bile az bulup istinafa gittim. KarÅŸÄ± taraf da istinafa gitti ve istinaf mahkemesi cezasÄ±nÄ± 1 yÄ±l 8 aya indirdi.ÂÅžaka gibi bir karar. Bunun bir aÃ§Ä±klamasÄ± var mÄ±? Sadece adalet istiyorum. TÃ¼m kadÄ±nlar iÃ§in adalet istiyorum. Sonuna kadar hakkÄ±mÄ± arayacaÄŸÄ±m."Â Â

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