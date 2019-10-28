Ovit Dağı'na 'Cumhuriyet Tırmanışı'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Rize eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon anısına deniz seviyesinde 3 bin 200 metre yükseklikteki Ovit Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. Rize, Artvin ve Erzurum’dan gelen çeşitli dağcılık kulüpleri üyelerinin katıldığı tırmanış öncesi, Türk bayrağı açıldı, İstiklal Marşı okundu. 4 saatlik yürüyüşün ardından Ovit Dağı zirvesine ulaşan ekipler, aynı güzergahtan geri döndü. Cumhuriyet tırmanışına katılanlara belge verildi.

Rize Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Antrenörü Emin Ali Kalcıoğlu, 14’üncü kez gerçekleştirilen Cumhuriyet tırmanışına katılımın yüksek olduğunu belirterek, “Cumhuriyeti gençlerimizin omzunda yüceltip yeşerteceğiz. Bu faaliyeti rahmetli eski Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un anısına yapıyoruz. Orhon Rizemizin yetiştirdiği çok büyük bir değeriydi. Rize’de Cumhuriyet denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biriydi. Her yıl kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla gençlerimizle beraber bu günü kutluyoruz ve kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yürüyüşe katılan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de "Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna yakışır bir etkinlik oldu. Bu tırmanış Rize ve Ovit için güzel hayalleri olan Ekrem Orhon anısına yapıldı. Rizeli de onun anısına ahde vefa gösteriyor" diye konuştu.