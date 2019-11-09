Oxfordlu araştırmacı: Suriyeliler dönmez

Türkiye’ye gelen Suriyelilerin büyük bir bölümünün Suriye’de hala ‘vatan haini’ olarak görüldüğünü anlatan Prof. Chatty, “Suriye hükümetinin Suriyelilerin geri dönüşünü kabul etmesine dair uluslararası toplumdan bir baskı olmadıkça, Suriyelilerin yakın gelecekte güvenli ve onurlu bir biçimde geri döneceklerini düşünmüyorum. Suriyelilerin güvenlik ve özgürlüklerini garanti altına alan bu şartlar sağlanabilirse eve geri dönüş için imkân olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Kamplar 5 yıldızlı

Türkiye’nin Suriyeliler için kurduğu kampları da değerlendiren Prof. Chatty sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Suriyelilere destek olmak için ülkeye gelmesini kabul etmeyerek, konuyu AFAD aracılığıyla kendi kendine çözmeyi tercih etti. Bu doğrultuda 2012’de ilk dalga ile gelen 250 bin göçmen için 25 kamp kuruldu. Hepsi birer geçici şehir olan bu kamplar, tüm dünya için örnek teşkil etti. Uluslararası birçok rapora göre bu kamplar beş yıldızlı olarak nitelendirildi.” Chatty Suriye sınırına güvenli bölge ve yaşam alanı kurulması hakkında ise “İşe yarayacağı konusunda çok şüpheliyim. Hiçbir güvenli bölge uzun vadeli çözüm sunmaz; ancak ve ancak geçici koruma sunabilir” ifadelerini kullandı.