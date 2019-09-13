Öykü Arin kampanyası bir can daha kurtardı

İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez haziran ayında babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ adıyla Türkiye ve 10’dan fazla ülkede yürütülen kök hücre bağışı kampanyasıyla 150 bini aşkın donöre ulaşıldı. Kampanya kapsamında bağışlanan kök hücreler, başka hastalara umut olmaya devam ediyor. İyi haber bu kez İskenderun’dan geldi.

‘Öykü’ler yaşasın’

İskenderun’da yaşayan Burak Özkorkut (39) geçen yıl Öykü’ye donör olmak için kök hücre bağışında bulundu. Özkorkut’un kök hücresi, 4 yaşındaki bir çocukla yüzde yüz uyumlu çıktı. Haberi aldığında çok sevindiğini aktaran Özkorkut, “Bağışta bulunma sebebim Öykü Arin’di. Ama başka bir çocuğa kısmet oldu. Uyumlu olduğumu öğrendiğimde nakil için hiç düşünmedim. Bağışçı olmayan insanların da zaman kaybetmeden bağışçı olmasını diliyorum. Benim gibi onlar da başka hastalara umut olsun ki Öykü’ler yaşasın” dedi.