Öykü Arin kampanyası bir can daha kurtardı

Siirt’de görev yapan uzman jandarma Rahim Okan’ın lösemi teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan kampanya kapsamında bağışladığı ilik, lösemi hastası bir başka çocuğun umudu oldu. İzmirli Yazıcı ailesinin 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmuş, Öykü’ye Antalya’da nisan ayında annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakledilmişti. İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez Haziran ayında babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmıştı. “Öykü Arin’e Umut Ol” adıyla Türkiye ve 10’dan fazla ülkede yürütülen kök hücre bağışı kampanyasıyla 150 bini aşkın donöre ulaşıldı. Siirt’te göreve yapan üç çocuk babası uzman jandarma Rahim Okan (47) da kampanya sayesinde yaklaşık sekiz ay önce bağışçı oldu. Bağışta bulunduktan bir süre sonra ise donörün 12 yaşında bir kız çocuğuyla yüzde yüz eşleştiği bilgisi Okan’a verildi. 23 Eylül’de de aşılama yapıldı ve eşleme gerçekleşti. Bağışta bulunan Okan duygularını şöyle ifade etti:

“Haberi aldığımda çok sevindim. Bir çocuğun yaşama tutunmasına vesile olmak farklı bir duygu. Günlerce bu duyguyla eşleşmenin yapılacağı günü bekledim. Bağışta bulunmanın da herhangi bir riski ve zahmeti yok. Normal kan bağışı ortalama yarım saat sürüyor, bu işlem de dört saat sürüyor, hepsi bu. Korkulacak ya da endişe edecek bir şey yok. Hala bağışta bulunmadıysanız gidip bağışçı olun, çocuklar yaşasın.”

Beş yılda bin 409 nakil

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, TÜRKÖK veri tabanına kayıtlı 500 bin bağışçı bulunuyor. Nakil bekleyen hasta sayısı 2 bin 120. Bunlardan bin 200 hasta pediatrik, 920 hasta ise erişkin. Bu kişilerin bin 100’ü talasemi hastası. Verilere göre, son beş yılda bin 409 hastaya nakil yapıldı.