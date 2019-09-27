MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖykü Arin kampanyası bir can daha kurtardı
27.09.2019 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ - İSTANBUL

Öykü Arin kampanyası bir can daha kurtardı

Öykü Arin için başlatılan kampanya kapsamında 150 bini aşkın donöre ulaşıldı. Siirt’te görev yapan ve 8 ay önce bağışçı olan üç çocuk babası uzman jandarma Rahim Okan 12 yaşında bir kız çocuğuna umut oldu

Öykü Arin kampanyası bir can daha kurtardı

Siirt’de görev yapan uzman jandarma Rahim Okan’ın lösemi teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan kampanya kapsamında bağışladığı ilik, lösemi hastası bir başka çocuğun umudu oldu. İzmirli Yazıcı ailesinin 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmuş, Öykü’ye Antalya’da nisan ayında annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakledilmişti. İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez Haziran ayında babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmıştı. “Öykü Arin’e Umut Ol” adıyla Türkiye ve 10’dan fazla ülkede yürütülen kök hücre bağışı kampanyasıyla 150 bini aşkın donöre ulaşıldı. Siirt’te göreve yapan üç çocuk babası uzman jandarma Rahim Okan (47) da kampanya sayesinde yaklaşık sekiz ay önce bağışçı oldu. Bağışta bulunduktan bir süre sonra ise donörün 12 yaşında bir kız çocuğuyla yüzde yüz eşleştiği bilgisi Okan’a verildi. 23 Eylül’de de aşılama yapıldı ve eşleme gerçekleşti. Bağışta bulunan Okan duygularını şöyle ifade etti:

“Haberi aldığımda çok sevindim. Bir çocuğun yaşama tutunmasına vesile olmak farklı bir duygu. Günlerce bu duyguyla eşleşmenin yapılacağı günü bekledim. Bağışta bulunmanın da herhangi bir riski ve zahmeti yok. Normal kan bağışı ortalama yarım saat sürüyor, bu işlem de dört saat sürüyor, hepsi bu. Korkulacak ya da endişe edecek bir şey yok. Hala bağışta bulunmadıysanız gidip bağışçı olun, çocuklar yaşasın.”

Öykü Arin kampanyası bir can daha kurtardı

Beş yılda bin 409 nakil

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, TÜRKÖK veri tabanına kayıtlı 500 bin bağışçı bulunuyor. Nakil bekleyen hasta sayısı 2 bin 120. Bunlardan bin 200 hasta pediatrik, 920 hasta ise erişkin. Bu kişilerin bin 100’ü talasemi hastası. Verilere göre, son beş yılda bin 409 hastaya nakil yapıldı.

 

Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Sıradaki Haber