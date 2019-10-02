MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖykü Arin'in aylar sonra saçı çıktı
02.10.2019 - 12:53 | | DHA

Öykü Arin'in aylar sonra saçı çıktı

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) 26 Haziran'da babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü Arin'in kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı çıkmaya başladı.

Öykü Arin'in aylar sonra saçı çıktı

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı tarafından nakledilen yarı uyumlu kök hücre yüzde 98,5 oranında tuttu.

Hastaneye yakın bir bölgedeki eve taburcu olan Öykü Arin'in artık saçı çıkmaya başladı. Anne Eylem Şen Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Öykü Arin'in kirpikleri, kaşlarının belirginleştiği ve saçlarının çıktığı görülüyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin'le geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak birçok kişiye umut aşılıyor.

Öykü Arinin aylar sonra saçı çıktı

Öykü Arin'e umut ol, donör ol kampanyalarına destek olan kişi ve kurumlara özel kartlar gönderen minik Öykü'ye birçok kişi çeşitli kartlar ve hediyeler gönderiyor. Son olarak 'Çukur' dizisi ekibinden Öykü Arin'e kucak dolusu kitap geldi. Minik Öykü'ye gelen kitapların kapağında dizi ekibinin özenle yazdığı notlar ve imzalar bulunuyor.

İranlı iş insanı dehşeti yaşadı! Esnaf ayaklarını iple bağladı...Türkiye'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anlattıkları kan dondurdu! 'Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım'

Anlattıkları kan dondurdu! 'Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım'

Cinsel istismar sonrası bebek cesediyle ilgili 7 kişi adliyede!

Cinsel istismar sonrası bebek cesediyle ilgili 7 kişi adliyede!

'Kim Milyoner Olmak İster?' 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta...

'Kim Milyoner Olmak İster?' 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta...

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe!

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe!

Sıradaki Haber