Öykü Baştaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Öykü Baştaş kaç boyunda?

ÖYKÜ BAŞTAŞ KİMDİR?



1997 doğumlu genç model Öykü Baştaş 2017 yılında Milano Moda Haftası’nda Gucci ve MSGM için podyuma çıkan ilk Türk manken model olarak tarihe geçmiştir. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir.

Modellik kariyeri ve Milano gerçeğinin Amerika’da bağlı bulunduğu bir ajansın kendisini İnstagram hesabından keşfetmesi ile gerçekleştiğini belirtmiştir. Ardından kendisini New York’a davet etmişler ve şu ana kadar Milano ve Paris’te ajanslarının olduğunu kısa sürede ise Londra’da bir ajanslada anlaşma yaparak çalışmalar başlayacağını belirtmiştir.

Öykü Baştaş İstanbul doğumludur ve iş için yurt dışına çıkması hariç yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul’da sürdürmektedir.



ÖYKÜ BAŞTAŞ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER



Gündelik hayatımda asla marka giymem, hiç pahalı giysim yok. Pazardan alışveriş yapıyorum. Makyaj da hiç sevmiyorum. Podyuma çıkana kadar topuklu ile yürümeyi bilmiyordum.

Biz üçüz kardeşiz, birbirimize benziyoruz. Onlar mühendislik, ben iç mimarlık fakültesi öğrencisiyim.

"18'İNDE EVDE ÇEKTİĞİM BİR SELFİE'YLE KEŞFEDİLDİM"



Dünyaca ünlü ajansların dikkatini çekmek için çok güzel olmaya gerek yok. Ben 18’inde evde çektiğim bir selfie’yle keşfedildim. Yabancı dilim yetersizken kalkıp New York’a gittim.

"ASOSYAL BİR TİPTİM"



Hep asosyal bir tiptim. Arkadaşım yoktu. Bunu kırmak ve kendime güven kazanmak için mankenliği seçtim.

"DÜNYADA GÜZELLİK ANLAYIŞI DEĞİŞTİ"



Kendimi güzel bulmuyorum. Ama dünyada güzellik anlayışı değişti. Artık değişik tipte kızlar arıyorlar.

Asla estetik yaptırmayacağım. halimden memnunum.

Sosyal medya fiziğimle ilgili saygısızca yorumlar yapabiliyor. Eleştirilere açığım, hakaret etmesinler yeter.

Dünyadaki bütün önemli defilelere çıkıyorum ama ülkemde bu desteği görmüyorum. Hiçbir marka benimle çalışmak istemedi.

"FAZLA PARA KAZANMIYORUM"



Hayatımın kıskanılacak bir tarafı yok. Çok yorucu, aşırı disiplin gerekiyor. Üstelik fazla para da kazanmıyorum.

"ABUR CUBUR YERİM, SPOR YAPMAM"



Abur cubur yerim, spor yapmam. Şanslıyım ki, metabolizmam hızlı.