Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman biyografisi

Öykü Gürman oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik kariyerine de tüm hızıyla devam ediyor. Verdiği konserlerde sesi ile büyüleyen Öykü Gürman son olarak verdiği konserde giydiği transparan tulumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk pop ve flamenco şarkıcısı. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

Müzik kariyeri

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeşte yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.