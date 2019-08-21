Öykü’ye verdiği ilik başka çocuk için umut oldu

İzmir’de yaşayan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya bir yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konuldu. Löseminin nadir görülen türü ile mücadele eden ve yüzde yüz uyumlu ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin’in hikayesinden etkilenen lise öğrencisi Egemen Uçaker (18), geçen şubat ayında donör olmaya karar verdi.

Nakil gerçekleşti

Kök hücre bağışçısı olan Uçaker’in iliğinin, adı açıklanmayan bir lösemi hastası kız çocuğuyla yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi. Naklin geçtiğimiz ay gerçekleştiğini söyleyen Uçaker, daha önce kök hücre bağışçısı olmadığını, Öykü Arin’in durumundan etkilendiği için bağış yaptığını belirterek, “Bir arkadaşımın aracılığıyla arkadaşım ve ailesiyle birlikte geçtiğimiz şubat ayında gidip ilik bağışında bulunduk. Yaklaşık 4 ay sonra da, dersteyken iliğimin bir hasta ile uyumlu olduğu bilgisi verildi. Bu haberi derste aldığım için ilk arkadaşlarım ve öğretmenlerimle paylaştım. Bu habere onlar da benim gibi çok sevindi” dedi.

Bazı insanların için donör olmak istemediklerini söyleyen Uçaker, şöyle konuştu: “Korkulacak hiçbir şey yok. Nakil gerçekleştirme aşamasında da her türlü kontroller yapılıyor ve siz bunun sonunda bir insanın yaşamasına vesile oluyorsunuz. Diğer taraftan böyle bir şeye vesile olduğumu öğrendiğim günden beri çok heyecanlıyım kelimelerle anlatılmayacak duygular. Bu yıl çifte mutluluk yaşadım diyebilirim. Hem çok istediğim Endüstri Mühendisliği’ni kazandım, hem de bir hastaya umut oldum.”