Ã–yle bir ÅŸey keÅŸfetti ki... 3 yÄ±ldÄ±r tarlasÄ±nÄ±n etrafÄ±na insan saÃ§Ä± dÃ¶kÃ¼yor



Zonguldak AlaplÄ± Ä°lÃ§esi SabÄ±rlÄ± KÃ¶yÃ¼nde FÄ±ndÄ±k ÃœreticiliÄŸi yapan Bozkurt , FÄ±ndÄ±k bahÃ§esine yabani domuzlardan korumak iÃ§in berberlerden topladÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ± tarlasÄ±nda bulunan FÄ±ndÄ±k AÄŸaÃ§larÄ±n dallarÄ±n arasÄ±na koyarak, domuzlarÄ±n tarlaya girmesini engelliyor. Ãœretici Ãœnver Bozkurt, Temmuz aylarÄ±nda fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n tam olgunlaÅŸma aÅŸamasÄ±nda olurken, domuzlarÄ±n bahÃ§esine girerek talan ettiÄŸini, bÃ¶ylece Ã§iftÃ§iye Ã§ok zarar verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu duruma karÅŸÄ± kendince bir taktik geliÅŸtiren Ãœnver Bozkurt, Ã¼Ã§ sene Ã¶nce geliÅŸtirdiÄŸi saÃ§ kÄ±llarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren tarlasÄ±nÄ± yabani domuzlar girmediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ã‡iftÃ§ilerin bu yÃ¶ntemle uyguladÄ±klarÄ± saÃ§ kÄ±llarÄ±nÄ± aÄŸaÃ§larÄ±na asarak, mahsulleri yiyen domuz sÃ¼rÃ¼lerine karÅŸÄ± mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Ãœnver Bozkurt, "Yabani hayvanlar genellikle insanlardan kaÃ§ar, korkarlar. Hatta gÃ¶rmediÄŸi halde kokusunu dahi duysa kaÃ§arlar. Ä°nsan saÃ§larÄ± da koku verdiÄŸi iÃ§in ben bu yÃ¶nteme baÅŸvurdum ve hakikaten baÅŸarÄ±lÄ± oldum. KurtulmuÅŸ olduk. Berberlerden topladÄ±ÄŸÄ±m insan saÃ§larÄ±nÄ± tarlamÄ±n Ã§evresine etrafÄ±na dÃ¶ktÃ¼m. Daha sonra beklemeye baÅŸladÄ±m, bu yÃ¶ntemle baÅŸarÄ±lÄ± oldum. UyguladÄ±ÄŸÄ±m bu yÃ¶ntemle saÃ§larÄ±n Ã¼zerinde insan kokusu olduÄŸu iÃ§in domuzlar fÄ±ndÄ±k bahÃ§esine zarar vermiyor. Bu uygulamaya yaklaÅŸÄ±k ÃœÃ§ yÄ±ldÄ±r yapÄ±yorum . Bu yÃ¶ntemle kesinlikle herhangi bir zarar gÃ¶rmeden fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ± hasat sonunda fire vermeden topluyorum. DiÄŸer Ã§iftÃ§ilere de bÃ¶yle yapmalarÄ±nÄ± tavsiye ederim"Â